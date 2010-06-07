Вашингтон готується до торнадо

Національна метеослужба США оголосила про наближення торнадо до столичного округу Колумбія, а також сусідніх штатів Вірджинїі та Меріленд.

Як передає РІА "Новости", в неділю на штати середнього заходу США обрушилися потужні грози і торнадо, в результаті яких, за різними даними, загинули від чотирьох до шести людей. Стихія зруйнувала 50 будинків в Мічигані, Іллінойсі та Огайо.

«Метеослужба випустила попередження про наближення торнадо до округу Колумбія і передмістя. Попередження діє до 20:00 понеділка. Також метеослужба попереджає про можливість грозових злив, що супроводжуються шквалистими вітрами», - йдеться в повідомленні окружної служби з надзвичайних ситуацій.

Не зважаючи на те, що синоптики передбачали сильні грози і зливи у Вашингтоні ще у п`ятницю, цього досі не сталося, хоча погода на весь вікенд в американській столиці і сусідніх штатах встановилася похмура і спекотна - температура повітря досягала 35 градусів.

«Під час гроз, що очікуються, можливий град і виникнення кількох торнадо. Швидкість вітру досягатиме 30 метрів на секунду. Штормові вітри і грози вже почалися в окрузі Лоудаун за 45 кілометрів на північний захід від Вашингтона. Як очікується, штормова активність розповсюдиться на схід протягом наступних двох годин», - наголошується в повідомленні.

Раніше в неділю служба з надзвичайних ситуацій випустила штормове попередження для Вашингтона і околиць.