Експерти ПАРЄ заявляють, що пандемії грипу AH1N1 не було

Представники комісії з охорони здоров`я Парламентської асамблеї Ради Європи заявляють, що пандемії грипу AH1N1 не було і звинуватили Всесвітню організацію охорони здоров`я в необгрунтованому роздмухуванні паніки.

Експерти свою заяву підтвердили результатами незалежних досліджень. Вони стверджують, що паніка, викликана ВООЗ, призвела до перевантаженості лікарень і розбазарювання коштів з держбюджетів по всьому світу.

Згідно доповіді ПАРЄ, кількість підтверджених жертв AH1N1 в світі виявилася навіть меншою, аніж при звичайних сезонних епідеміях грипу.

А «Британський медичний журнал» прямо звинувачує ВООЗ в корупції. За даними видання, багато експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я мали фінансові зв`язки з фармацевтичними компаніями. І не виключено, що про пандемію було оголошено саме під тиском виробників ліків. «Держави світу витратили мільярди доларів на запаси вакцини, велика частина яких так і залишилася непотрібною”, - зазначає видання.