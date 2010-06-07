Чи виділять 80 млн грн для онкохворих дітей?

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН ініціює виділення з державного бюджету на підтримку онкохворих дітей додатково понад 80 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Сумах.

«Для держави це не така вже й велика сума, і я буду переконувати своїх колег прийняти цей закон», - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер зауважив, що головною метою його перебування на Сумщині є відвідування гематологічного відділення дитячої обласної лікарні, де лікуються онкохворі діти.

«Я спеціально приїхав до Сум, аби побувати у гематологічному відділенні дитячої обласної лікарні, де наразі знаходяться 25 онкохворих дітей. Хочу надати їм допомогу і привернути увагу представників влади до цієї категорії пацієнтів», - заявив В.ЛИТВИН.