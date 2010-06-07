Як поліпшити самопочуття літніх людей

Британські дослідники дійшли висновку, що фізичний контакт може значно поліпшити самопочуття та стан здоров`я людей похилого віку, пише The Daily Telegraph.

Такий висновок зробила незалежний психолог Хані Лангкастер-Джеймс за підсумками опитування більше ніж трьох тисяч осіб, проведеного компанією ринкових досліджень OnePoll для благодійної організації Abbeyfield.

Як показало опитування, понад чверть респондентів ніколи не тримали за руку бабусю або дідуся. При цьому майже п`ята частина назвала саме цих померлих родичів, відповідаючи на питання, чию руку їм хотілося б потримати найбільше. Майже половина учасників дослідження старше 55 років на те ж питання відповіли, що це був би один з померлих батьків.

За словами Лангкастер-Джеймс, це свідчить про те, що багато людей недооцінюють важливість фізичного контакту з людьми похилого віку. Як пояснила психолог, для молодих людей триматися за руки - як правило, прояв романтичних відносин. Така установка заважає їм взяти за руку літнього родича.

У той же час, цей елементарний фізичний контакт значно підвищує фізичне та емоційне благополуччя людей похилого віку, допомагаючи їм уникнути відчуття соціальної ізоляції і власної непотрібності. Це, у свою чергу, знижує ризик розвитку депресії, що обтяжена іншими захворюваннями і вимагає прийому додаткових, зазвичай досить токсичних ліків.

На підставі отриманих даних учені порекомендували всім людям за будь-якої можливості брати за руку своїх літніх родичів і знайомих.

medportal.ru