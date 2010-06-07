Рідка дієта - ефективний метод схуднення

Бажання позбутися зайвих кілограмів змушує нас випробовувати на собі нові дієти. Результати одних - радують, інших - не відчутні. Дієта про яку йдеться, грунтується на вживанні лише рідкої їжі. Як стверджують розробники даної методики, за два тижні можна позбутися до шести кілограмів зайвої ваги.

Головний принцип дієти, грунтується на вживанні тільки рідкої їжі. Вам протягом двох тижнів слід вживати фруктові та овочеві соки, розбавлені водою, чай, каву, молоко, кефір, м`ясні бульйони. Під час дієти до шлунку не надходить тверда їжа, що розтягує його, і поступово його обсяги будуть зменшуватися. Тож людина згодом зможе наїдатися невеликими порціями їжі, що дозволить зберегти масу тіла.

Крім втрати обсягів, завдяки вживанню значної кількості рідини, дієта допомагає очистити організм від шлаків. Так як під час дієти посилюються сечогінні процеси, то захоплюватися тривалий час даною дієтою не рекомендується. Також існує ризик, що організм у майбутньому відмовиться перетравлювати тверду їжу. Оптимальний термін проведення дієти від семи до чотирнадцяти днів.

Отже, як і в кремлівській дієті в рідкій необхідно орієнтуватися на кількість балів їжі, що вживається. У цій дієті максимальне їхнє число не має перевищувати 130.

Протягом всієї дієти ви можете вживати рідкі продукти: вівсяний відвар - одна склянка прирівнюється до п`яти балів; овочевий сік наполовину розведений водою - одна склянка дорівнює десяти балам; фруктовий сік також розбавлений водою, тільки в цьому випадку соку має бути не більше третини склянки - двадцять балів; молоко жирністю не більше двох відсотків - склянка двадцять балів; компот - склянка п`яти балам; кефір - склянка дорівнює десяти балам; розбавлений м`ясний бульйон - склянка двадцять балів.

Рідку дієту можна використовувати в якості підготовки для більш тривалого періоду схуднення. Дотримуючись дієти, слід пам`ятати про те, що максимальна кількість рідини не має перевищувати трьох літрів на добу.

Якщо ви збираєтеся дотримуватися дієти більше тижня, то з початком наступного вам на вечерю слід вживати салат зі свіжої капусти, буряків і моркви, які заправляються незначною кількістю будь-якої олії.

Важливо і правильно «вийти» з дієти: перший день ви можете з`їсти невелику порцію варених овочів; другого дня, крім відварних овочів дозволяється з`їсти скромну порцію рідкої каші та скибочку хліба; третього дня ви можете перейти на звичне харчування, виключивши з раціону жирні продукти.

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