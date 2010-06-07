Британка народжувала дитину 20 днів

Малюк, що з`явився на світ, важив півкілограма. Пологи у 17-річної Емі Бак почалися, коли вона знаходилася на п`ятому з половиною місяці вагітності, повідомляє Daily Mail. 4 травня минулого року її поклали в Королівську клініку в Ланкастері. У результаті, після трьох тижнів мук на світ з`явилося немовля вагою в 1 фунтів і 3 унції (біля напівкілограма).

Малюка негайно помістили в реанімацію лікарні Манчестера. Йому довелося пройти екстрений курс лікування захворювання легенів. На щастя, медикам вдалося виходити його, і свій перший день народження Деніел зустрів вже з цілком пристойною вагою в 7 кілограмів.

Як розповіла його мама, хлопчик має відмінний апетит.Годувати його грудьми Емі змогла тільки коли йому виповнилися чотири місяці, і з тих пір він швидко додає у вазі. Деніел уміє все, що властиве дітям його віку. Правда, він відстає від однолітків по кількості зубів: їх у нього поки що два.

— Середня тривалість пологів становить близько 12 годин. Якщо жінка народжує вперше, цей час може збільшитися до двох діб, — сказав прес-секретар Королівського коледжу акушерів і гінекологів. – Більш тривалі пологи украй рідкісні. Але тритижневі потуги, безперечно, можна вважати сенсацією.

deti.mail.ru