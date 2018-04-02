Навіщо люди плачуть

Плач - це настільки звичне і буденне явище, що багато хто не надає йому особливого значення. Однак люди - єдині істоти на Землі, які можуть ридати з причини та без неї.

Звичайно, у тварин теж є сльозовиділення, але воно рефлекторне. Тварина не може заплакати при перегляді мелодрами або від щастя, побачивши господаря.

З точки зору фізіології виділення слізної рідини пояснити просто. Вона містить знезаражувальні речовини, які перешкоджають проникненню інфекції через очі. Також слізна волога забирає із собою певні шкідливі для організму речовини і надлишок солі.

Здатність плакати у новонародженого з`являється раніше, ніж сміятися, але теж не відразу. Сльози з очей немовляти починають йти на 4 - 10 тижні, тоді як заливистий сміх можна почути приблизно у 5 місяців.

До речі, вчені вважають, що гучний плач закріплювався у людини у процесі еволюції шляхом природного відбору. По-перше, так дитину вчасно помітить мама і зігріє або нагодує.

По-друге, при плачі, рідиною змочуються носоглотка і ротова порожнина, що додатково допомагає немовляті захиститися від вірусів і бактерій. Залишилося з`ясувати, чому ж ми плачемо, коли виростаємо?

Чому безмежна печаль чи всепоглинаюча радість лине по щоках солоними струмочками?

Наука поки не може із стовідсотковою точністю відповісти на ці питання, але деякі роботи в цьому напрямі ведуться вже давно. Так, американський біохімік Фрей пропонував групі людей переглядати мелодрами в спеціальних окулярах зі "сльозоприймальниками". Після чого досліджувані зразки піддавалися ретельному дослідженню щодо різноманітних речовин.

Учений зміг виявити, що у "стресових" сльозах білка більше, ніж в звичайних рефлекторних. Точної відповіді, для чого це потрібно організму, він поки не встановив, але припустив, що за допомогою слізної рідини видаляються шкідливі речовини, що утворилися при стресі. А ще разом із сльозами виділяються і деякі психотропні засоби, які позбавляють від напруження і почуття тривоги.

Однак є ще одна із дивовижних рис сліз. Якщо у людини ушкоджені черепно-мозкові нерви, відповідальні за сльозовиділення, то порушується тільки фізіологічна рефлекторна функція. Здатність плакати від різних сильних потрясінь може зберегтися.

Вважається, що плачуть найчастіше, найголосніше і найдовше жінки. За результатами досліджень нідерландських учених, можна зробити висновок, що найбільше "плаксіїв" серед чиліек, потім - американки, туркені, голландки, і завершують список німкені і англійки.

Хоча і серед чоловіків "плакс" чимало. За результатами все тих же досліджень найплаксивіші - американці, непальці й німці. А ось китайці зчіпивши зуби, але майже ніколи не заплачуть.

Сльози, дійсно, знімають стрес. Проте вчені рекомендують плакати не більше 20 хвилин. Інакше можуть утворитися мішки під очима, почервоніння, і, нарешті, плач може перерости в істерику, що посилить ваш стан. Може, сльозами горю і не допоможеш, зате нервове напруження точно знімеш. Плачте на здоров`я!

Мedsputnik.ru