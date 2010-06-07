Підземний вибух в Івано-Франківську: постраждали двоє дітей

В Івано-Франківську внаслідок вибуху у підземних комунікаційних спорудах (теплотрасі) постраждали двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вибух газоповітряної суміші (невідомого походження) з викидом полум’я на поверхню через люки 3 комунікаційних шахт стався учора о 16.40 по вул. Хіміків, 4, поблизу п’ятиповерхового будинку.

Внаслідок вибуху постраждали дві дитини (2005 р.н.), які знаходились на вулиці біля комунікаційного люка. Їх направлено до дитячої лікарні в шоковому стані. Після медичного огляду одну дитину з травмами середньої важкості госпіталізовано.

Вибухом в одному під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку пошкоджено вікна з першого по четвертий поверх.

Причина вибуху встановлюється.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Івано-Франківської області.