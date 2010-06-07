У склянках McDonald's із Шреком знайшли отруйний метал

Малюнки на теми мультфільмів про Шрека на склянках, що продаються в McDonald`s у США, були зроблені за допомогою небезпечного для здоров`я металу кадмію. Про це повідомляє Associated Press. Компанія вимушена була припинити продаж 12 мільйонів склянок.

Згідно дослідженню американської Комісії з безпеки споживчої продукції (CPSC), використання склянок може завдати серйозної шкоди здоров`ю. Кадмій є канцерогеном, який також може викликати розм`якшення кісток і проблеми з нирками.

В даному випадку наслідки для здоров`я можуть бути викликані попаданням кадмію на руки дітей, а потім і всередину організму, якщо дитина не вимиє руки і засуне палець в рот.

newsland.ru