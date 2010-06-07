Холодна вода знімає біль у суглобах

Навіщо потрібні кріогідротерапія при артрозах і артритах, розповідає доктор медичних наук, лікар-кінезітерапевт Сергій Бубновський.

Коли болить спина або суглоби, кращим місцевим знеболюючим стає холод. У відповідь на холод, наше тіло починає віддавати тепло, підсилюючи кровообіг. Завдяки цьому зменшується біль. Причому, як після вправ, так і через різкий рух, який викликав біль, наприклад, у попереку. Час холодового впливу має бути нетривалий - від 3 до10 хвилин, не більше.

Завдяки дії холодної води (особливо після сауни або лазні) набагато краще і безпечніше розтягуються зв`язки та м`язи. Крім того, холодна вода знижує температуру тіла в області запалених м`язів, відновлюючи мікроциркуляцію хворих тканин організму.

Не кажучи вже про те, що холодна вода підвищує імунітет. Саме тому Сергій Бубновський рекомендує кожен день приймати короткострокову холодну ванну, занурюючись з воду з головою буквально на 5-10 секунд.

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