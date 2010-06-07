89-річний дідусь став татом вже в четвертий раз

У Армавірі в сім`ї ветерана війни Арамаїса Назарова народився хлопчик.

Малюк вагою 3700 грам народився без ускладнень і в призначений термін. При первинному огляді лікарі не виявили у нього жодних проблем із здоров`ям. Мама малюка, 35-річна Євгенія теж відчуває себе добре.

По визнанню працівників пологового будинку, це перший випадок в їх багаторічній практиці: різниця між батьками малюка складає 54 року.

Новонародженого вже назвали Артемом, і для «молодого» тата це четверта дитина. У Арамаїса Назарова вже є троє дітей, вік яких 60, 50 і 12 років.

Тим часом, батьківство в солідному віці стає все популярнее у тому числі і серед знаменитостей. Наприклад, у 55-річної голлівудської зірки, Кевіна Костнера недавно народилася сьома дитина.

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