Кава бадьорить? Це - міф

Не можна сказати, що мільйони людей, які починають свій день з чашки кави, бадьоріші за тих, хто не п`є цей напій регулярно, пише The Guardian. Ранкова чашка кави лише поповнює ефект нестачі кофеїну, що виник вночі, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Neuropsychopharmacology.

"Ті, хто регулярно споживають каву на роботі, але не її у вихідні, до неділі ризикують відчути себе не дуже добре, - відзначив Пітер Роджерс, що керував дослідженням в Університеті Брістоля. - Краще або не припиняти, або покінчити з цим раз і назавжди".

У ході експерименту, в якому взяли участь 379 добровольців, учені також досліджували, як генетичні особливості можуть впливати на реакцію, пише автор статті Джейкоб Арон.

Ті учасники експерименту, які зазвичай не вживали кави і мали геном під назвою ADORA2A, пов`язаний з панічними атаками, після дози кофеїну переживали відчуття тривоги. При цьому любителі кави ніякої тривоги не відчули - ймовірно тому, що регулярне споживання кави виховало в них стійкість до ефекту тривоги, припускають вчені.

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