У Європі хочуть знати усю правду щодо ліків проти ожиріння

Європейський омбудсмен вважає, що Європейське агентство медикаментів має розкрити клінічні доповіді щодо ліків проти ожиріння.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі омбудсмена ЄС.

Таке рішення схвалено омбудсменом Нікіфоросом ДІАМАНДУРОСОМ на підставі скарги дослідника з Данії в галузі охорони здоров’я, який хотів здійснити незалежний аналіз.

Європейське агентство медикаментів відмовило досліднику у доступі до доповідей щодо двох медикаментів проти ожиріння і протоколів досліджень, вважаючи, що це може підірвати комерційні інтереси виробника медикаментів.

Під час розслідування Європейський омбудсмен вивчив відповідні доповіді та протоколи і дійшов висновку, що їхнє розкриття не загрожуватиме комерційним інтересам виробника медикаментів.

У зв’язку з цим омбудсмен рекомендував агентству розкрити документи або надати більш переконливі аргументи, чому ця інформація не може стати публічною. Агентство має відповісти омбудсмену до 31 серпня цього року.

Європейське агентство медикаментів, розташоване у Лондоні, дає оцінку медичним продуктам, що з’являються на європейському ринку, з метою охорони здоров’я.