Керівник проекту фонду Ахметова "Розвиток України" Дар'я Касьянова: понад 15 тис українських дітей щорічно стають сиротами
Чужих дітей не буває, і що раніше кожен із нас зрозуміє це, то спокійнішим буде наше майбутнє...
Понад 15 тисяч українських дітей щорічно стають сиротами. Деякі з них знаходять нові сім`ї на Батьківщині, хтось за кордоном.
Проблема знедолених дітей для України надзвичайно гостра. За її рішення беруться державна влада, громадські організації.
Ми розмовляємо з Дариною Касьянової, що курує у Благодійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України» проект "Цій дитині потрібна родина":
- Дарино, скільки дітей в Україні потребують усиновлення?
- Близько 29 тисяч. І щорічно ця кількість збільшується на 15 тис.
- 15 тисяч дітей щорічно втрачають сім`ю?! Чому?
- В основному це діти з неблагополучних сімей. Адже сьогодні в Україні більше 138 тисяч так званих кризових, неблагополучних сімей. Українським Законом чітко прописано, які сім`ї потрапляють під цю класифікацію. І 138 тисяч - це тільки ті, до кого Закон добрався. У реальності їх набагато більше.
- А скільки дітей усиновлюється?
- Покажу в тенденції: 2007 рік - 1784 дитини знайшли нову родину, 2008 - 2066 дітей, 2009 - 2 374.
- Тобто картина обнадійлива?
- Якщо дивитися тільки на ці цифри - то так. Завдяки посиленій роботі органів влади та громадських організацій, кількість усиновлених дітей зростає. До цих цифр можна додати і 1895 дітей, які в 2009 році знайшли собі родини у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім`ях. Але не забувайте про 15 тисяч дітей з кризових сімей, які щороку поповнюють цю «армію» ...
- Хто з громадян України має право усиновити дитину? Чи є обмеження за віком, сімейним станом, матеріальним достатком?
- Звичайно. Законом всі ці нюанси чітко обумовлені. Якщо хочете дізнатися подробиці - зайдіть на наш сайт www.sirotstvy.net. А заодно подивіться і на обличчя дітей, яким дуже потрібна допомога, раптом у серці щось здригнеться...
- Чи часто усиновляють українських дітей іноземці?
- Так, у минулому році іноземних батьків знайшли 2156 наших дітей.
- А тут є якісь обмеження?
- Дитина, з певних причин втратила сім`ю, протягом року може бути усиновлена лише українцями. За умови, що в його здоров`ї немає якихось дуже серйозних патологій. І тільки через рік його можуть побачити іноземці.
- Чи відстежує держава долю дитини, що виїхала за кордон?
- На жаль, Україна так і не підписала Данської конвенції, яка дозволяє не втрачати дитину з поля зору після її всиновлення іноземцями. Між країнами існують угоди, домовленості. Питання контролю входить в обов`язки консула. Але все, що не має сили Закону, самі розумієте, виконується як-небудь.
- Тобто дитина зовсім геть з уваги та піклування України?
- Я не можу прокоментувати кожен випадок усиновлення, але в нашій практиці є такий випадок: ми довго шукали батьків для дівчинки з серйозними проблемами у здоров`ї. Вади серця, атрофовані м`язи ... Вона сирота з народження, всі шість років життя. Але на сьомому році життя доля посміхнулася їй, і дівчинка поїхала до Америки. І зв`язок зі своїм дитячим будинком не втратила: вона сама і її батьки часто телефонують з директором інтернату, пишуть листи.
- Діти якого віку усиновлюються найохочіше?
- Маленькі, звичайно. Але це не означає, що тим, кому виповнилося шість і більше років, повинні змиритися зі своєю гіркою долею. У нас є приклади всиновлення дітей 10, 14 років. Ніколи не треба втрачати надію. І тим більше - відвертатися від цієї проблеми, робити вигляд, що її не існує.
Чужих дітей дійсно не буває, і що раніше кожен із нас зрозуміє це, то спокійнішим буде наше майбутнє. Не потрібно забувати, що ті 15 тисяч нещасних дітей стають дорослими. Але з чим приходять вони в доросле життя, якщо їх дитинство - суцільна біль? Наша байдужість риє нам яму. Подумайте про це ...
Лариса Ковальцова