Керівник проекту фонду Ахметова "Розвиток України" Дар'я Касьянова: понад 15 тис українських дітей щорічно стають сиротами

Понад 15 тисяч українських дітей щорічно стають сиротами. Деякі з них знаходять нові сім`ї на Батьківщині, хтось за кордоном.

Проблема знедолених дітей для України надзвичайно гостра. За її рішення беруться державна влада, громадські організації.

Ми розмовляємо з Дариною Касьянової, що курує у Благодійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України» проект "Цій дитині потрібна родина":

- Дарино, скільки дітей в Україні потребують усиновлення?

- Близько 29 тисяч. І щорічно ця кількість збільшується на 15 тис.

- 15 тисяч дітей щорічно втрачають сім`ю?! Чому?

- В основному це діти з неблагополучних сімей. Адже сьогодні в Україні більше 138 тисяч так званих кризових, неблагополучних сімей. Українським Законом чітко прописано, які сім`ї потрапляють під цю класифікацію. І 138 тисяч - це тільки ті, до кого Закон добрався. У реальності їх набагато більше.

- А скільки дітей усиновлюється?

- Покажу в тенденції: 2007 рік - 1784 дитини знайшли нову родину, 2008 - 2066 дітей, 2009 - 2 374.

- Тобто картина обнадійлива?

- Якщо дивитися тільки на ці цифри - то так. Завдяки посиленій роботі органів влади та громадських організацій, кількість усиновлених дітей зростає. До цих цифр можна додати і 1895 дітей, які в 2009 році знайшли собі родини у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім`ях. Але не забувайте про 15 тисяч дітей з кризових сімей, які щороку поповнюють цю «армію» ...

- Хто з громадян України має право усиновити дитину? Чи є обмеження за віком, сімейним станом, матеріальним достатком?

- Звичайно. Законом всі ці нюанси чітко обумовлені. Якщо хочете дізнатися подробиці - зайдіть на наш сайт www.sirotstvy.net. А заодно подивіться і на обличчя дітей, яким дуже потрібна допомога, раптом у серці щось здригнеться...

- Чи часто усиновляють українських дітей іноземці?

- Так, у минулому році іноземних батьків знайшли 2156 наших дітей.

- А тут є якісь обмеження?

- Дитина, з певних причин втратила сім`ю, протягом року може бути усиновлена лише українцями. За умови, що в його здоров`ї немає якихось дуже серйозних патологій. І тільки через рік його можуть побачити іноземці.

- Чи відстежує держава долю дитини, що виїхала за кордон?

- На жаль, Україна так і не підписала Данської конвенції, яка дозволяє не втрачати дитину з поля зору після її всиновлення іноземцями. Між країнами існують угоди, домовленості. Питання контролю входить в обов`язки консула. Але все, що не має сили Закону, самі розумієте, виконується як-небудь.

- Тобто дитина зовсім геть з уваги та піклування України?

- Я не можу прокоментувати кожен випадок усиновлення, але в нашій практиці є такий випадок: ми довго шукали батьків для дівчинки з серйозними проблемами у здоров`ї. Вади серця, атрофовані м`язи ... Вона сирота з народження, всі шість років життя. Але на сьомому році життя доля посміхнулася їй, і дівчинка поїхала до Америки. І зв`язок зі своїм дитячим будинком не втратила: вона сама і її батьки часто телефонують з директором інтернату, пишуть листи.

- Діти якого віку усиновлюються найохочіше?

- Маленькі, звичайно. Але це не означає, що тим, кому виповнилося шість і більше років, повинні змиритися зі своєю гіркою долею. У нас є приклади всиновлення дітей 10, 14 років. Ніколи не треба втрачати надію. І тим більше - відвертатися від цієї проблеми, робити вигляд, що її не існує.

Чужих дітей дійсно не буває, і що раніше кожен із нас зрозуміє це, то спокійнішим буде наше майбутнє. Не потрібно забувати, що ті 15 тисяч нещасних дітей стають дорослими. Але з чим приходять вони в доросле життя, якщо їх дитинство - суцільна біль? Наша байдужість риє нам яму. Подумайте про це ...

Лариса Ковальцова

www.fdu.org.ua