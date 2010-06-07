В Україні запровадять програму розвитку сільських аптек

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів розглядає можливість створити й запровадити в життя спеціальну Програму для розвитку сільських аптечних закладів, повідомили УНІАН у пресі-центрі Міністерства охорони здоров`я.

Акцентується увага на важливості забезпечення сільського населення медичними препаратами. Проте, на першому місці як для державних органів, так і для всіх робітників фармгалузі має бути здоров`я пацієнта, тому торгівля рецептурними препаратами в аптечних кіосках є неприпустимою, й не може бути виправдана бажанням забезпечити фізичну доступність населення до лікарських засобів.

За повідомленням Держлікінспекції, в Україні вже вирішено проблему фізичної доступності населення до лікарських засобів. Тепер найважливішим є завдання забезпечення зберігання високої якості лікарського засобу під час виробництва й на всьому шляху лікарського засобу від виробника до пацієнта, включаючи його транспортування, зберігання та реалізацію.

Сьогодні кожен бажаючий може запропонувати внесення змін до будь-якого нормативного акту: