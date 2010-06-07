Черкащина: відкрито пам’ятник громадській лікарні

Пам’ятний знак на честь засновників і продовжувачів розвитку громадської медицини урочисто відкрили біля Городищенської центральної районної лікарні Черкаської області. Для спорудження пам’ятника Хлистунівське кар’єроуправління подарувало два гранітні камені.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління охорони здоров`я Черкаської облдержадміністрації, наступного року відзначатиметься 150-ліття, як у Городищі з’явилася громадсько-власницька лікарня. Тоді власниця маєтку Єлизавета Воронцова пожертвувала жителям

Городища і Мошен 30 тисяч карбованців, щоб громада давала їх у позики під 6 відсотків і з прибутків утримувала лікарні.