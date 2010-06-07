На чотирьох пляжах Одеси дозволено купатися в морі

В Одесі на 4 пляжах дозволено морське водокористування.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України, з 4 червня морське водокористування дозволено на пляжах Ланжерон, Відрада, Дельфін та Лузанівка.

Все ще залишається незадовільною якість морських вод в акваторіях пляжів південної зони Одеси: Аркадія, Чайка, Курортний, Золотий берег.

Епідемічна ситуація в місті стабільна, інфекційна захворюваність реєструється на сезонному рівні. Щоденний моніторинг якості морської води на вказаних пляжах продовжується.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня через потрапляння у море неочищених стоків СЕС тимчасово заборонила морське водокористування на міських пляжах Одеси.