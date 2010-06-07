Потрібно 15 тис грн для 3-річного хлопчика, хворого на рак!

У трирічного Семена Рибакова – злоякісна пухлина позачеревної порожнини. Хлопчик лікується в Храківській обласній лікарні №1. Українські лікарі не можуть визначити, де саме знаходиться пухлина – в Україні просто немає відповідного обладнання. Тому Семену необхідно обстежитися в Москві – щоб встановити точну локалізацію пухлини і призначити правильне лікування. Тільки тоді Семен отримає реальні шанси на одужання! На поїздку в Москву потрібні 15 000 гривень. Мама Семена – у декретній відпустці, тато зараз без роботи. І самим їм просто не впоратися. Допоможіть Семену одужати!

Після трьох курсів хіміотерапії і перебування в лікарні Семен перестав посміхатися. Зовсім. Допоможіть хлопчику одужати і знову радіти життю!

Тел. мами Оксани: 099-063-92-43