Потрібно 15 тис грн для 3-річного хлопчика, хворого на рак!
Необхідно обстеження
У трирічного Семена Рибакова – злоякісна пухлина позачеревної порожнини. Хлопчик лікується в Храківській обласній лікарні №1. Українські лікарі не можуть визначити, де саме знаходиться пухлина – в Україні просто немає відповідного обладнання. Тому Семену необхідно обстежитися в Москві – щоб встановити точну локалізацію пухлини і призначити правильне лікування. Тільки тоді Семен отримає реальні шанси на одужання! На поїздку в Москву потрібні 15 000 гривень. Мама Семена – у декретній відпустці, тато зараз без роботи. І самим їм просто не впоратися. Допоможіть Семену одужати!
Після трьох курсів хіміотерапії і перебування в лікарні Семен перестав посміхатися. Зовсім. Допоможіть хлопчику одужати і знову радіти життю!
Тел. мами Оксани: 099-063-92-43
Реквізити для надання допомоги: ПриватБанк Номер рахунку: 29244825509100 МФО: 305299 ЕГРПОУ: 14360570 Номер карты отримувача: 4627085824379644 Отримувач: Рибаков Євгеній Валерійович Призначення платежу: благодійна допомога на лікування сина Рибакова Семена
ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЕГРПОУ: 14360570
Номер карты отримувача: 4627085824379644
Отримувач: Рибаков Євгеній Валерійович
Призначення платежу: благодійна допомога на лікування сина Рибакова Семена