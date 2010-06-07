Херсонщина: жінка після укусу гадюки потрапила до реанімації
15:22, 07 червня 2010Країна
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Стан задовільний
У Херсонській області 46-річна жінка після укусу гадюки потрапила до реанімації.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 6 червня у селі Зміївка Бериславського району жінка наступила на гадюку. О 18.10 постраждала була госпіталізована до реанімаційного відділення центральної районної лікарні. Стан постраждалої задовільний.
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