Херсонщина: жінка після укусу гадюки потрапила до реанімації

У Херсонській області 46-річна жінка після укусу гадюки потрапила до реанімації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 6 червня у селі Зміївка Бериславського району жінка наступила на гадюку. О 18.10 постраждала була госпіталізована до реанімаційного відділення центральної районної лікарні. Стан постраждалої задовільний.