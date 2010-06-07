Таргани діляться інформацією про те, де лежить їжа
Ухвалюють колективні рішення
Таргани передають один одному інформацію про те, де лежить смачна їжа, за допомогою якогось хімічного обміну, вважають британські вчені.
Крім того, ці комахи можуть ухвалювати колективні рішення з приводу джерел їжі, вважають фахівці з Коледжу Королеви Марії, який входить до структури Лондонського університету.
Результатами дослідження вчені діляться на сторінках журналу "Поведінкова екологія і соціобіологія". Висновки вчених дають можливість краще зрозуміти природні механізми, завдяки яким люди нерідко знаходять величезні скупчення тарганів на своїх кухнях вночі, передає сайт британської телерадіокорпорації Бі-Бі-Сі.
Щоб підтвердити або спростувати припущення про те, що комахи спілкуються один з одним, учені провели тест, під час якого запропонували тарганам їжу на вибір. Їх випустили на невелику арену, на якій було два ідентичних джерела їжі, і якби вони не спілкувалися, то, швидше за все, розбилися б на дві рівні групи.
Проте більшість голодних тарганів сконцентрувалася до одного шматка їжі, тоді як другий залишився практично незайманим. Крім того, спостерігаючи за окремими особинами, експериментатори помітили: що більше тарганів збираються біля одного джерела їжі, то довше кожний з них залишиться біля цього джерела.
"Ми не знаємо, як вони спілкуються, але розуміємо, що вони використовують хімічні речовини, - говорить доктор наук Матьє ЛІХОРЕ. - І це наш наступний крок: визначити ті речовини, якими вони користуються. Ці спостереження велися паралельно з математичним моделюванням, яке свідчить: таргани спілкуються один з одним, контактують у той момент, коли вже перебувають біля джерела їжі".
Учений вважає, що таргани подають один одному сигнали за допомогою "феромона харчування" - якоїсь речовини, яка, можливо, міститься у їх слині, або за допомогою вуглеводню, що виробляється їх організмами.
На думку вчених, дослідження у цій сфері можуть сприяти виробництву феромона харчування. Його можна буде використовувати в боротьбі з комахами, за допомогою якого інсектицидні препарати і пастки для тарганів стануть ефективнішими.