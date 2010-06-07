Хмельниччина: кожен п’ятий курить з 12 років

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств області, на Хмельниччині майже кожен п’ятий мешканець курить у віці 12 років і старше.

Про це УНІАН повідомила перший заступник начальника Головного управління статистики в області Людмила ХАМСЬКА.

За її словами, більше третини домогосподарств повідомили, що курять від 1 до 10 років, а кожен другий палить вже понад 16 років. Причому два курці з п’яти викурюють за добу по 16 цигарок і більше.

Вона додала, що міська родина на тютюнові вироби в середньому щомісяця витрачає 40 грн.

“Якщо до витрат на тютюн додати ще й витрати на алкоголь, то ця сума на 29 гривень перевищить щомісячні витрати родин області на відпочинок і культуру та буде на 6 гривень менше за витрати на охорону здоров’я. Тому й виходить, що на шкоду здоров`ю ми чомусь витрачаємо більше коштів, ніж на його збереження та на духовний розвиток особистості”, - резюмувала Л. ХАМСЬКА.