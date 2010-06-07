У Харкові загинула півторарічна дитина, яка випала з балкону

Внаслідок нещасного випадку, який стався у Жовтневому районі Харкова, загинув півторарічний хлопчик.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МНС у Харківській області, 5 червня до міліції надійшло повідомлення про те, що до реанімації однієї з лікарень Харкова з діагнозом “закрита черепно-мозкова травма” у тяжкому стані було госпіталізовано півторарічного хлопчика. Працівники міліції встановили, що дитина, знаходячись без догляду дорослих, впала з балкону квартири, розташованої на третьому поверсі. Близько 15.00 від отриманих травм хлопчик помер у лікарні.

Стосовно 24-річної матері померлої дитини складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).