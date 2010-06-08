Кіровоградщина: порушено кримінальні справи за насильство над дітьми

08:51, 08 червня 2010
Країна
0

Повідомляють у прокуратурі

З початку року в Кіровоградській області порушено 8 кримінальних справ за фактами насильства над дітьми у сім’ях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Зокрема, у травні прокурором Новоукраїнського району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 125 і ст. 166 Кримінального кодексу України стосовно матері, яка у стані алкогольного сп’яніння кинула малолітню дитину на підлогу. Дівчинку було госпіталізовано з ушкодженнями у вигляді черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, крововиливу в око.

Житель Компаніївському району у 2006-2009 роках тричі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім`ї, не перебуваючи на профілактичному обліку. Цього року прокуратурою району порушено кримінальну справу стосовно чоловіка за насильство над дружиною та неповнолітньою донькою (ст.166 КК України).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter