Кіровоградщина: порушено кримінальні справи за насильство над дітьми

З початку року в Кіровоградській області порушено 8 кримінальних справ за фактами насильства над дітьми у сім’ях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Зокрема, у травні прокурором Новоукраїнського району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 125 і ст. 166 Кримінального кодексу України стосовно матері, яка у стані алкогольного сп’яніння кинула малолітню дитину на підлогу. Дівчинку було госпіталізовано з ушкодженнями у вигляді черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, крововиливу в око.

Житель Компаніївському району у 2006-2009 роках тричі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім`ї, не перебуваючи на профілактичному обліку. Цього року прокуратурою району порушено кримінальну справу стосовно чоловіка за насильство над дружиною та неповнолітньою донькою (ст.166 КК України).