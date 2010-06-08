В Індонезії під час релігійного обряду загинули 12 дітей

В Індонезії унаслідок обриву підвісного моста загинули 12 дітей, які брали участь в церемонії відведення лиха.

Як передає РІА Новости, інцидент стався у невеличкому індонезійському селищі на острові Суматра у неділю, 6 червня.

"На підвісній мосту зібралися близько 37 дітей у той момент, коли він обірвався, і вони (діти) упали в річку", - повідомив представник місцевої влади Ібну ХАСІМ.

Рятувальникам вдалося витягнути з води 25 дітей, вони отримали легкі травми. Однак 12 дітей, старшому з яких не було і 12 років, врятувати не вдалося - швидка течія віднесла їх униз по річці.

Рішення про проведення церемонії відведення лиха було ухвалене після спалаху кору в цьому районі.

"Дорослі в цей момент здійснювали приношення, кидаючи курчат у води річки", - сказав І.ХАСІМ.

Інші подробиці інциденту наразі не повідомляються.