Мед небезпечний для дітей до 1-го року

Експерти попереджають: батьки не повинні давати дитині мед, інакше вона ризикує захворіти дитячим ботулізмом. Ботулізм – це токсикоінфекційне захворювання, що характеризується ураженням нервової системи. Воно розвивається в результаті попадання в організм харчових продуктів, води або аерозолів, що містять ботулотоксин, що виробляється паличкою Clostridium botulinum. Ботулотоксин вражає спинний мозок, унаслідок чого розвивається прогресуюча гостра дихальна недостатність.

Учені кажуть, що спори палички здатні випадково потрапити в мед і в організмі привести до вироблення токсину. Вважається, що мед безпечний для дітей старших за один рік, а шлунково-кишковий тракт більш маленьких дітей не пристосований і недостатньо розвинений для того, щоб міг боротися з бактерією Clostridium botulinum.

Доктор Кеті Грант з Агентства охорони здоров`я відзначає: "Не дивлячись на те, що дитячий ботулізм не так широко поширений, це дуже серйозне захворювання, яке крім проблем з диханням приводить до м`язової слабкості. Отже, більшість дітей потребують госпіталізації. Звичайно, не у всіх дітей, що спробували мед, розвинеться ботулізм".

newsland.ru