Заборонено перевіряти рівень знань у дітей, які йдуть до першого класу

У Києві цього року до перших класів загальноосвітніх шкіл підуть близько 26 тисяч дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за словами заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, «столичні школи почали набирати дітей у перші класи ще з початку квітня. Станом на 15 травня до загальноосвітніх навчальних закладів міста подано близько 18 тисяч заяв».

За інформацією Головного управління освіти і науки КМДА, найбільше наповнені перші класи шкіл Дарницького та Святошинського району (89%). Другий по наповнюваності Оболонський район (88%). У Голосіївському районі заяви оформили уже 85% батьків першокласників. Приблизно на 75% заповнені перші класи Шевченківського та Солом’янського, на 69% – Подільського, на 67% – Деснянського, на 62% – Печерського районів. Найменше заповнені перші класи Дніпровського району (55%).

В.ЖУРАВСЬКИЙ звернув увагу, що згідно з діючими правилами, прийом дітей до перших класів здійснюється на безконкурсній основі. Батьки повинні надати до навчального закладу тільки заяву, копію свідоцтва про народження дитини і медичну довідку.

«Головне управління освіти та науки КМДА категорично заборонило перевіряти рівень знань у дітей, що йдуть до першого класу. Тільки у спеціалізованих школах з дитиною можуть провести співбесіду, яка буде включати в себе діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини та її здатності до навчання”, - зазначив заступник голови КМДА. Співбесіда, за його словами, проводиться виключно у присутності батьків.

“Категорично не допускається перевірка вміння дитини писати, читати, рахувати і розмовляти іноземними мовами тощо, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини у школі», – додав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він нагадав, що на сайті Головного управління освіти і науки КМДА (www.guon.kiev.ua) працює електронний «Довідник закладів освіти», виконаний у вигляді бази даних. Там міститься докладна і чітка інформація про кожний київський навчальний заклад. Для того, щоб знайти школу з бажаними умовами навчання, потрібно задати відповідні параметри пошуку.

«При виборі школи через електронний довідник батьки можуть задавати будь-які параметри пошуку – мова навчання та вивчення іноземних мов, спеціалізація, форма власності тощо», – повідомив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

«Якщо батьки захочуть знайти навчальний заклад, у якому в наявності буде тенісний корт, тренажерний зал, кабінет ароматерапії або хореографічний клас – це теж реально», – запевнив він.

На сьогодні у столиці працює 137 спеціалізованих шкіл, серед яких з поглибленим вивченням англійської мови – 66, німецької – 8, французької – 5, іспанської мови – 2, інших іноземних мов – 11.

Крім того, у Києві є 12 спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням української мови та літератури, 6 спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням російської мови, 6 – з поглибленим вивченням природничих дисциплін, 16 – з поглибленим вивченням інформаційних технологій, 2 – з поглибленим вивченням художньо-естетичного циклу, 3 – з поглибленим вивченням технологій та фізичної культури.

23 столичні школи обладнані басейнами.

Довідка УНІАН. Торік до перших класів у Києві пішли 23,5 тис. дітей, що приблизно на 2 тисячі більше, ніж у 2008 році.