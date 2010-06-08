Черешня - солодкі "ліки"

Якщо у вас проблеми з шкірою, можна не тільки налягати на черешню, але і робити з неї маски. Причому чим кисліша ягода, тим краще.

"Вона очищає організм від шлаків і отрут, виводить з крові шкідливі речовини, - розповідає завідувач відділу фітотерапії медичного центру "Юстас" Борис Скачко. - Регулює роботу всього шлунково-кишкового тракту, покращує перистальтику. Тому на черешню потрібно налягати людям, страждаючим закрепами.

Черешню також можна використовувати як засіб від вугрів. Річ у тому, що вони виникають перш за все через забруднення організму. А черешня очищає кишечник, покращує роботу печінки, як наслідок організм очищається, і кількість висипань зменшується".

Крім того, різноколірна жменя черешні - прекрасна альтернатива пігулок від недомагания нирок, гіпертонії, артриту, подагри і ревматизму, атонії кишечника, коліту, недокрів`я.

Але від смачних "ліків" доведеться утриматися тим, у кого порушена прохідність кишечника (спайкова хвороба), оскільки вона може ще більш посилитися.

segodnya.ua