У червні шанси завагітніти зростають на 25%

Весна закінчилася, а ти раптом відчуваєш любовне томління, сексуальне бажання? Не хвилюйся, з тобою все гаразд. Але небезпека небажаної вагітності істотно зростає! І ймовірність бажаної теж!

Червень, на думку британських учених - це найсексуальніший місяць року. Теплі днинки, зухвалий одяг, зоряні ночі - все це призводить до того, що саме в червні населення особливо сексуально активне.

Саме у червні, на думку учених, у жінок максимально збільшується шанс зачати дитини. Жінки біологічно запрограмовані на те, щоб зачинати дітей в червні. Зачаття в червні означає пологи навесні, що раніше забезпечувало дитині максимальні шанси на виживання.

"Існують біологічні імперативи, які сприяють розмноженню саме літом", - повідомив один з учасників дослідження - акушер-гінеколог Саймон Вуд.

Дослідження Вуда, зокрема, показало, що у жінок, що проходять лікування від безпліддя, в червні шанси завагітніти збільшуються на 25%.

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