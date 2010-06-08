У Києві народила 50-річна жінка

У Києві народила п`ятдесятирічна жінка. Щасливому татові – 62 роки. Подружжя роками мріяло про дитину, так і не знайшовши медичної причини безпліддя, урешті звернулося до сучасних репродуктивних технологій.

Пологи в такому віці - рідкість, а перші пологи і поготів. А тут довгоочікуване дитя попросилося на світ на півтора тижня раніше, ніж планувалося.

Але все закінчилося добре, і вже за 6 годин Світлані – молодій мамі - дозволили самій доглядати за донькою. Дівчинка тендітна - на зріст 45 сантиметрів, важить 2 кілограми 500 грамів.

Про дитину Світлана з чоловіком мріяли ледь не 30 років. Лікарі роками шукали причину бездітності. Коли подружжя зрозуміло, що відповіді немає, а час спливає, зважилися на штучне запліднення. Вагітність тримали в секреті навіть від родичів.

Світлана уже задумалася про те, коли вийде на роботу. Каже, сидіти вдома – не для неї. У понеділок активну матусю виписали з пологового будинку. Завдання на найближчі дні - налагодити грудне годування і вибрати доньці ім`я.

Як відомо, у світі кількість жінок, що народжують після сорока й п`ятдесяти за останні 5 років зросла удвічі. Найстарша ж породілля на планеті, індіанка Раджо Деві, народила дитину у 70 років.

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