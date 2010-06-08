Персик і слива мають протипухлинні властивості

Клітини раку грудей навіть найагресивнішого типу вмирають після лікування екстрактами з персиків і слив, показали лабораторні випробування на щурах, проведені в Техаському університеті /США/. За словами онкологів, дві фенольні сполуки у фруктах відповідають за порятунок організму від ракових клітин.

Спочатку фахівці вивчали антиоксиданти в сливах і визначили, що їх дія сильніша за антиоксидантні властивості чорниці. Потім учені витягнули екстракти не тільки із слив, але і з персиків і ідентифікували в плодах протипухлинну дію. Виявилось, що два конкретні фенольні компоненти - хлорогенова і неохлорогенова кислоти - успішно протистояли шкідливим клітинам пухлини, не зачіпаючи нормальні клітини. Ці дві сполуки зустрічаються і в інших плодах, але кісточкові фрукти, такі, як сливи і персики, містять особливо високі концентрації, говорять американські клініцисти.

ami-tass.ru