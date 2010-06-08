Україна заборонила ввезення жуйних тварин та птиці

Ветеринарна служба України заборонила ввезення до України жуйних тварин, сировини і продукції з них з Китайської Народної Республіки - через реєстрацію захворювання на чуму дрібної рогатої худоби та з Катару - у зв`язку зі спалахом блутангу на його території.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.

Також ветеринарна служба України заборонила ввезення до України птиці, сировини і продукції з неї з Лаоської Народно-Демократичної Республіки. Заборона введена у зв`язку з реєстрацією спалаху високопатогенного грипу на території республіки.

ДОВІДКА УНІАН. Блутанг (катаральна лихоманка овець, синій язик) - це інфекційне трансмісивне вірусне захворювання жуйних тварин. Хвороба характеризується запально-некротичним ураженням слизових оболонок, язика, шкіри, копит. Вірус блутангу вражає усіх жуйних, частіше овець та велику рогату худобу.