Дерева - лікарі та донори енергії

Астрологія каже, що у кожного є своє дерево-покровитель. Методика спілкування з деревами достатньо проста. Необхідно привітати своє дерево, попросити подумки допомоги, сказати, що ви хочете поповнити свій енергетичний запас. Підійти до дерева, при цьому жінка притуляється до дерева спиною, а чоловік як би обіймає його, поклавши руки на стовбур дерева, після цього слід розслабитися. Через 20-30 секунд необхідно зосередити увагу на кистях рук, уявити, як енергія з дерева через долоні переходить у ваше тіло. Для досягнення позитивного ефекту вирішальним є правильний внутрішній настрій. Головне, треба бути ЩИРИМ. Після спілкування з деревом обов`язково подякуйте йому за надану допомогу, цим ви відсікаєте потік енергії. Астрологічний рік починає знак Овен. Дерево Овна - сосна. Краще вибирати одиночне дерево з добре розвиненою кроною. У сосновому бору енергія сосен буває спотворена в результаті боротьби за виживання. Корисні для Овна прогулянки ялинником. Повітря серед ялин стерильне, а ефірні олії, що виділяються деревами, і фітонциди діють оздоровлююче. У ялини є особливість: вона не любить слабких безхарактерних людей. Слабка людина не може прийняти запас енергії і відчуває пригніченість.

З трав можна рекомендувати настої шипшини, глоду, м`яти. Оздоровчий чай з трав: кропива, первоцвіт, листя шипшини, квітки глоду і подорожника в будь-яких поєднаннях.

Тельцю, особливо жінці, рекомендується спілкування з акацією. Дерево покращує настрій, додає бадьорості. Акація корисна і як лікарська рослина. Важливе місце в житті Тельця займає дуб - могутнє джерело животворної сили. Але, мабуть, найцінніше дерево Тельця - горобина. Це дерево - символ і гарантія щастя і миру в сім`ї. Тому за старих часів прагнули посадити горобину удома. Квітне горобина в травні. У цей період вона випромінює могутній потік енергії. Високий вміст вітамінів і інших цінних речовин, що містяться в ягодах, роблять горобину прекрасним загальнозміцнюючим засобом при внутрішньому застосуванні.

З трав можна рекомендувати настій м`яти польової, м`яти перцевої, настій кореня валеріани, меліси, корисні мати-й-мачуха, пижмо, чистотіл, а так само настій плодів глоду.

Джерелом енергії для Близнюків є груша. Найбільш інтенсивне випромінювання енергії при цвітінні. Спілкуючись з грушею, можна лікувати себе. Наступне дерево - акація. У народній медицині квітки і листя акації білої використовуються як відхаркувальний, протизапальний і сечогінний засіб.

З трав корисні настій кореня алтея, валеріани. Лікувальний чай з трав мати-й-мачухи, материнки, цикорію, морквяний чай.

Для людей, що народилися під знаком Раку основним енергетичним джерелом є верба. Корисне спілкування Раку з вільхою і липою. З трав рекомендується: настій коріння лопуха, настій насіння петрушки, іван-чай.

Енергетичним джерелом для тих, хто перебуває під знаком Лева є дуб. Зарядити енергією дуба - означає знаходити духовні і фізичні сили.

З трав рекомендуються настої квіток календули, настій плодів і квіток глоду, а також настої трави звіробою, ромашки аптечною.

Енергетичним джерелом Діви є яблуня. Дерево суперечливе і до кінця не розгадане. Яблуня любить, коли за нею доглядають. Найщедріше обдаровує Діву під час цвітіння і в пору дозрівання плодів. Позитивно на біополе Діви впливає вільха, дуб і ліщина. З трав корисна омела біла, настій насіння тмину, кропу, петрушки.

Енергетичним джерелом Терезів є береза. Біополе берези сильніше за біополя хвойних. Дружніми до терезів є дуб, ліщина, горобина.З трав можна використовувати настій кукурудзяних кіс, кореневищ пирію, настій квіток конюшини, листя брусниці, м`яти.

Скорпіонові пасує сосна - дерево, що випромінює потік енергії. У сосновому лісі завжди сухо, затишно, але заряджатися слід від одиночного дерева. У народі є спостереження, що сосна, як церковний хрест, приймає енергію зверху і тому в грозу переважно ховатися під березою. Також горобина сприятлива для Скорпіона. Настої і відвар плодів горобини рекомендують при пухлинах будь-якої локалізації. З трав корисні сік алое з медом, сік із свіжого гарбуза, сік із свіжих бульб картоплі. Оздоровчий чай з ягід шипшини, з глодом, чай обліпихи.

Деревом-покровителем Стрільця є береза. Береза готова прийти на допомогу Стрільцеві-другу в зціленні, але пам`ятайте, що береза образлива і може замкнутися і не відповісти на ваш заклик. Іншим джерелом енергії можуть бути сосна, дуб, каштан.

З трав корисні настої з трави цикорію, з квіток бузини, чай з листя смородини і м`яти.

Для Козерога джерелом енергії є ялина. Ялина поважає солідних, серйозних людей. Іменним деревом Козерога можна назвати обліпиху. Ця рослина є чемпіоном за змістом біологічно активних речовин.З трав корисні настій листя брусниці, настій квіток бузини, оздоровчий чай з обліпихи і листя смородини.

Енергетичним джерелом Водолія вважається сосна. Рослинні сили сосни виявляються і при застосуванні лікарських препаратів, приготованих з хвої, зелених шишок, бруньок і соснового пилку. Активним енергетичним джерелом Водолія є каштан.

З трав рекомендуються настої трави споришу, деревію. Корисний оздоровчий чай з шипшини, горобини і обліпихи.

Найбільш активним енергетичним джерелом для тих, що народився під знаком Риб, є береза. Береза - символ світла, сяйва, чистоти і жіночності. Другим регулятором енергії Риб, здатним поповнювати або скорочувати біополе людини, є осика. При мігрені, ревматизмі, артритах осикова плашка, прикладена до хворого місця, через 15-20 хвилин знімає біль і набряк.

З трав корисний настій квіток календули, відвар кореня лопуха. Оздоровчий чай з листа смородини і соснової хвої, а також морквяний чай.

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