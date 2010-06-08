Учені довели, що Моцарта слухати шкідливо

Учені з Віденськго університету спростували думку про те, що регулярне прослуховування творів Моцарта маленькими дітьми сприяє розвитку їх розумових здібностей.

Як повідомив автор дослідження Якоб Пічник, який за три роки протестував більш як 3 тисячі обдарованих підлітків. Після того, як в 1993 році в Австрії з`явилася інформація про те, що прослуховування Моцарта покращує здібності до просторового орієнтування, продажі компакт-дисків із записами Моцарта зросли в десятки разів.

"Батьки мало не насильно примушували дітей слухати Чарівну флейту і інші твори. Проте, я вимушений розчарувати завзятих батьків: ніякого зв`язку між розвитком інтелекту і музикою не існує", - заявив дослідник.

rynok.biz