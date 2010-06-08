Коли СЕС наведе лад на ринках?

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ звернувся до головного санітарного лікаря країни Геннадія РОЖКОВА з проханням забезпечити належний санітарно-епідеміологічний стан на ринках України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, на адресу комітету від підприємців надходить велика кількість скарг на погіршення санітарно-епідеміологічного стану на ринках України. «Підприємці вказують на випадки грубого порушення санітарних норм. На окремих ринках не створено належних умов для торгівлі, реалізатори не мають санітарного одягу і дезинфікуючих засобів, не вистачає інвентарю для прибирання, відсутні або перебувають у незадовільному стані приміщення загального користування тощо», – йдеться у повідомленні прес-служби комітету.