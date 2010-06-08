У Лос-Анджелесі заборонили продаж маріхуани для лікування

Влада міста Лос-Анджелес припинила легальне поширення марихуани з лікувальною метою, яке було дозволено в штаті Каліфорнія в 1996 році. Згідно з новим законом, який був прийнятий міською радою в січні і набув чинності в понеділок, власники зобов`язані закрити більшість - 439 - так званих медичних пунктів продажу.

Деяким таким підприємствам дозволено й далі продавати легкий наркотик пацієнтам за рецептом лікаря, але тільки на відстані не менше 300 метрів від шкіл, парків та інших багатолюдних місць, передає ИТАР-ТАСС.

Нагляд за виконанням закону доручено здійснювати генеральній прокуратурі мегаполісу. "Ми намагаємося навести лад у колишній ситуації хаосу. Залишиться тільки обмежена кількість медичних установ з поширення марихуани, розташована на віддалі від громадських місць", - пояснила заступник генпрокурора Еша Грінберг.

У 1996 році штат Каліфорнія першим у США легалізував в законодавчому порядку поширення і використання марихуани з лікувальною метою. У 2003 році в штаті було дозволено в індивідуальному порядку вирощувати вдома індійські коноплі і продавати отримуваний з неї легкий наркотик пацієнтам за рецептом лікаря на руках.

Відтоді тільки в Лос-Анджелесі та його передмістях відкрилося близько тисячі пунктів продажу марихуани. З часом їх існування почало викликати активне незадоволення жителів міста. Вони скаржаться в поліцію на те, що пункти продажу, по суті, перетворилися на розсадники наркоманії, отоварюючи не тільки пацієнтів, що мають потребу, а й "любителів травички" з липовими рецептами.

Міська рада врахувала скарги населення і заборонила поширення марихуани з лікувальною метою. Виключення зроблено тільки для 135 пунктів продажі, кількість яких з часом вирішено довести до 70.

Тим часом наркологи в США змалювали "один день з життя підлітків". У середньому за день близько 508 тисяч американських підлітків у віці від 12 до 17 років вживають алкоголь, приблизно 641 тисяча - наркотики (в т.ч. приблизно 16 тисяч осіб - кокаїн і близько 2 800 людей - героїн), понад 1 млн молодих людей курять. Такі дані зібрало і оприлюднило профільне управління мінсоцздоров`я США, яке займається хімічними залежностями і психічним здоров`ям населення.

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