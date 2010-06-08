Завтра в Україні - спека

9 червня в Україні за прогнозами синоптиків буде малохмарно, без опадів; лише в Криму очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні та сході північно-східний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 27-32°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У Київській області очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

8 червня температура води в Чорному та Азовському морях 20-23°, в районі Черноморського 17°, в Дніпрі біля Києва 21°.