Рентген зубів може викликати рак

Неодноразова рентгенограма зубів може бути пов`язана із збільшенням ризику розвитку раку щитовидної залози, виникненням пухлин у мозку і слинній залозі. Причому ступінь небезпеки росте разом з кількістю сеансів рентгена.

Про це говорять результати дослідження, проведеного співробітниками Медичної школи Брайтона і Сассекса (Великобританія), повідомляє Компьюлента.

Досі вважалося, що при рентгенограмі зубів дози радіації, що одержуються пацієнтом, дуже малі, тому процедура абсолютно безпечна. Відкриття ставить під сумнів це твердження і свідчить про те, що рентгенограму можна призначати тільки у разі клінічної необхідності, а не як частину стандартної діагностичної перевірки.

Щитовидна залоза, розташована на шиї, дуже чутлива до іонізуючого випромінювання, особливо у дітей. Проте стоматологічна рентгенологія цей чинник ризику, на жаль, не розглядає.

Щорічно в одній тільки Великобританії діагностується близько 1 900 нових випадків захворювання на рак щитовидної залози. З 1975 по 2006 рік кількість хворих більш ніж подвоїлася.

focus.ua