Маслинова олія допомагає швидко позбавитися зайвої ваги

Американські лікарі знайшли в маслиновій олії ще одну корисну властивість - вона ефективно допомагає худнути жінкам. Отримані результати важливі для пацієнток з раком грудей, позаяк зайва вага на момент встановлення діагнозу або навіть помірна повнота під час лікування раку пов`язана з підвищеним ризиком рецидиву небезпечної хвороби, особливо у жінок в період після менопаузи.

У рамках даного експериментального дослідження 80% жінок, що отримали з їжею достатні рівні оливкової олії /принаймні 3 столові ложки на день/, втратили більше 5% ваги, порівняно з 31% жінок, що «сиділи» на низькокалорійній дієті.

За словами онкологів лікарні Міріам та Університету Брауна, більшість хворих на рак грудей не розуміють важливості підтримки нормальної ваги, щоб уникнути ймовірності повторення захворювання. Медики помітили, що дієта, збагачена оливковою олією, була кращою для пацієнток і здавалася їм смачнішою, таким чином жінки швидше звикали до неї і могли самостійно дотримуватися правильного раціону. Розроблена дієта включала не тільки оливкову олію, але і корисні жири, горіхи, овочі, квасолю та інші рослинні продукти. Жінки могли також їсти обмежену кількість м`яса птиці і риби, а червоне м`ясо та полінасичені жири були виключені з харчування. Завдяки оливковій олії пацієнтки не тільки швидше худнули, але і у меншій мірі відчували почуття голоду, додають клініцисти.

ami-tass.ru