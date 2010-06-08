Одещина: у лікарні померла пасажирка мікроавтобуса

Одна з пасажирок білоруського мікроавтобуса Mercedes, яка дістала 7 червня тяжкі травми в автоаварії на 396-му кілометрі траси Одеса-Київ, сьогодні померла в районній лікарні в смт Іванівка Одеської області.

Про це УНІАН повідомив головний лікар райлікарні Леонід КОЛЕСНИКОВ.

«У дуже тяжкому стані було госпіталізовано двох пасажирів. Окрім згаданої пацієнтки, якій довелося зробити трепанацію черепа, дістав тяжку травму ще один житель Барановичського району Брестської області. На щастя, після дренування правої плевральної порожнини, стан другого пацієнта стабілізувався - незабаром він зможе залишити лікарню», - повідомив Л.КОЛЕСНИКОВ.

Лікування семи пацієнтів, зокрема травмованого водія мікроавтобуса, тримає під контролем консульська служба Посольства Білорусі в Україні.

В Одеському обласному управлінні ДАІ причиною ДТП вважають «перевищення швидкості і недотримання дистанції» водієм мікроавтобуса, що зіткнувся вночі з вантажівкою «КамАЗ» з напівпричепом.

Як повідомляв УНІАН, вночі 7 червня на 396-му кілометрі магістралі Одеса-Київ білоруський мікроавтобус Mercedes, рухаючись на великій швидкості, зіткнувся з «КамАЗом», унаслідок чого один пасажир мікроавтобуса загинув, ще сім чоловік були травмовані.