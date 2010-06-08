Полтавщина: на оздоровлення дітей виділять 40 млн. грн.

16:51, 08 червня 2010
Країна
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Відпочине 76 тис. школярів

У Полтавській області на організацію і проведення літньої оздоровчої кампанії дітей планують залучити 40 млн. 176,7 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішній апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації повідомила начальник відділу у справах сім`ї і молоді ОДА Наталія ШКОДЕНКО.

За її словами, за ці кошти відпочинуть близько 76 тис. дітей шкільного віку.

«В цілому, проблем з дитячими заміськими установами в області не виникає. Їх повинні прийняти до 18 червня - за 3-5 днів до початку роботи установ. Оздоровча зміна триватиме 21 день. Середня вартість путівки - 1 тис. 512 грн. - 2 тис. 100 грн. Близько 40% від названої суми витрачатиметься на харчування (30-38 грн. на добу)», - повідомила Н.ШКОДЕНКО.

Вона також сказала, що на посадах вожатих працюватимуть 170 учнів Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренко і 600 студентів Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленко.

Також при установах освіти працюватиме 804 табори з денним перебуванням, 155 таборів праці та відпочинку, 17 наметових містечок, у яких планується оздоровити 40 тис. 175 дітей (29,05% від загальної кількості дітей шкільного віку).

Крім того, для дітей організовують походи, екскурсії та експедиції. Очікується, що до таких заходів залучать більш як 80 тис. учнів.

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