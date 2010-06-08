В Україні зростає попит на органічну, живу косметику

ТОВ «Центр медичних технологій ім. Л.Г.Москаленкоа» планує розширити асортимент продукції ТМ Iren Bukur і торговельну мережу до кінця року. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила президент компанії Ірина БУКУР.

«Зараз у нас триває становлення асортименту. Зараз у нас 29 позицій, і ми впритул займаємося серією для обличчя. Я думаю, до кінця року ми отримаємо результат і збільшимо асортимент продукції до 45 позицій», - повідомила І.БУКУР.

Крім того, компанія планує розширювати власну мережу торговельних точок. «Я думаю, до кінця року у нас буде ще кілька торговельних точок. Ми плануємо відкрити близько 10 точок: три у Києві, дві в Одесі, крім того, у Львові, Донецьку і т.д.», - повідомила вона, відзначивши, що на сьогодні компанія має 7 торговельних точок: три в Києві, дві в Кіровограді і по одній - в Харкові і Донецьку. «Важливо, щоб у нових торговельних точках, які ми відкриваємо, працювали фахівці. І швидкість розширення мережі залежить від підготовки цих фахівців», - додала вона.

При цьому І.БУКУР вважає, що в Україні триватиме тенденція зростання попиту на органічну, живу косметику. Вона відзначила, що в 2009 р. удвічі зросло споживання українцями органічних натуральних продуктів, 90% які становлять продукти харчування і 10% - косметичні засоби. При цьому близько 3% всіх цих продуктів виробляється в Україні, а більш як 90% - імпортується.

І.БУКУР вважає, що Україна має величезний потенціал розвитку виробництва натуральної косметики, але на сьогодні в Україні немає хорошого сильного бренду такої косметики. «Українські виробники зараз мають по 1-3 продукти досить добрих, натуральних. Але у нас немає сильного бренду, у якого була б велика асортиментна лінійка, який би постійно удосконалювався і щоб ним люди могли пишатися», - додала вона.