Полуниця долає стрес

За даними учених, вживання полуниці підвищує настрій і сприяє бадьорості. Щоб зняти стрес, стверджують фахівці, досить з`їсти 150 грамів цих ягід.

Полуниця нейтралізує негативні емоції завдяки вмісту близько 50 ароматичних речовин.

Цій ягоді приписують багато корисних властивостей, зокрема, вважається, що вона очищає кров, зміцнює імунну систему, нормалізує обмін речовин, допомагає роботі серцево-судинної системи, а також бореться із захворюваннями печінки, нирок і навіть раком, повідомляє vrach.tv.

Крім того, полуниця є хорошим помічником в лікуванні застуди і грипу, а також може зняти зубний, головний біль і запалення носоглотки. Цей плід корисний для діабетиків, оскільки він може уповільнювати процес засвоєння вуглеводів, відповідно, знижувати вагу, відзначають фахівці.

podrobnosti.ua