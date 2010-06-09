У Полтаві сім'я отруїлася домашньою тушонкою

У Полтаві сім`я з 4 чоловік отруїлася домашніми м`ясними консервами.

Про це журналістам повідомила головний позаштатний інфекціоніст обласного управління охорони здоров`я, головний лікар Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Лідія ВОЙТЕНКО.

За її словами, відразу четверо людей опинилися в лікарні з діагнозом «ботулізм».

«Всі вони — члени однієї сім`ї. Отруїлися люди домашньою тушонкою. Очевидно, тушкована качка була приготована з порушеннями технології», - повідомила Л.ВОЙТЕНКО.

Вона додала, що коли господиня відкрила тушонку, чоловік поїв м`яса прямо з банки. Саме йому згодом було гірше за всіх: чоловік потрапив до реанімації.

Його дружина і дві доньки - 14 і 19 років - у середньому і легкому стані (вони їли тушонку, зварену в супі) теж госпіталізовані.