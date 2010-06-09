Фонд Ахметова «Розвиток України» завершив проект «Зігрій любов'ю дитину»

8 червня 2010 р., Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» завершив реалізацію проекту «Зігрій любов`ю дитину», забезпечивши 44 багатодітних сім`ї з Донецької, Луганської, Закарпатської областей і АР Крим упорядкованим житлом.

Про це повідомили УНІАН у департаменті зовнішніх зв`язків фонду. Згідно з повідомленням, кожна з сімей, які одержали житло, виховує десять і більше неповнолітніх дітей.

Для 26 сімей Фонд Р.Ахметова придбав нові будинки, для двох сімей – житло було збудоване Фондом за спеціально розробленим проектом, що враховує всі потреби багатодітної сім`ї, зазначили в департаменті.

Також у рамках проекту фонд виділив гроші на добудову і капітальний ремонт існуючого житла для 16 сімей. Поліпшення житлових умов багатодітних сімей здійснювалося фондом у рамках спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину».

Всього на реалізацію проекту Фонд направив 19,5 млн. грн.

За словами керівника проекту Дарії КАСЬЯНОВОЇ, «незважаючи на благородну мету проекту – забезпечити багатодітні сім`ї комфортабельним житлом, реалізація проекту йшла складно». Вона подякувала всім, хто надавав допомогу. «Ми вдячні всім нашим партнерам, які надавали нам усіляке сприяння і допомогу в реалізації проекту «Зігрій любов`ю дитину»: начальникам управлінь у справах сім`ї і молоді, мерам міст, міським головам і губернаторам Донецької, Закарпатської, Луганської областей і АР Крим, а також сім`ям, які чекали і вірили», - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент фонду – Р.АХМЕТОВ.