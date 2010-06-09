Дві фармкомпанії в Україні заявили про рейдерське захоплення

Дві великі фармацевтичні компанії - ТОВ "Синбіас Фарма" і ТОВ "Онко Дженерікс", - які працюють на українському ринку у сегменті виробництва противпухлиних препаратів, зазнали рейдерських атак. При цьому спроба захоплення їх власності була зроблена за участю фірм, капітал яких зареєстрований в офшорних зонах.

Як повідомив Микола Маленко - адвокат, який відстоює в суді інтереси обох фармацевтичних компаній, рейдерське захоплення проводилося за "вельми витонченою схемою". Рейдери готували фальшиву довіреність на подання корпоративних прав, самі зверталися до суду, самі оспорювали законність своїх претензій, самі програвали судові процеси. При цьому, незважаючи на "офшорне" походження компаній-рейдерів, їх головними власниками є громадяни України - Олександр Забудкин и Олександр Богатирьов, зазначив М.Маленко.

Такий ланцюжок подій робився з єдиною метою, "щоб дійти до суду останньої інстанції, рішення якого спростуванню не підлягають", - підкреслив адвокат. За його словами, "частково рейдерам це вдалося: справа розглядає Вищий господарський суд України".

Між іншим, відповідачі (ТОВ "Синбіас Фарма" і ТОВ "Онко Дженерікс") відзначають цілий ряд порушень у виробництві справи. Так, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України, у разі участі у процесі представник іноземної держави суду зобов’язаний "вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території цієї держави". Обидві фармацевтичні фірми якраз і знаходяться в управлінні іноземній "Інмодал Компанії Лтд", але ні вручення документів, ні процесуальні дії згідно з ХПКУ не були проведені.

ТОВ "Синбіас Фарма" проводить протипухлинні субстанції, зокрема, протиракові препарати. ТОВ "Онко Дженерікс" закінчує проект з виробництва і постачання протипухлинних препаратів, в тому числі, випущених ТОВ "Синбіас Фарма". Рейдерське захоплення почалося після появи інформації про наміри побудувати завод з виробництва фармацевтичної продукції, аналогів якого немає ні в Україні, ні в країнах СНД.

delo.ua