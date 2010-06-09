Перевірять управління і фінансування медицини Києва

При Міністерстві охорони здоров’я України створено комісію для проведення перевірки системи управління і фінансування галузі охорони здоров’я Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО підписав доручення, метою якого є проведення комплексної перевірки системи управління та фінансування галузі охорони здоров’я Києва.

За наказом міністра охорони здоров’я України Зіновія МИТНИКА створена комісія для проведення вищевказаної перевірки, яку очолив перший заступник міністра Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ. Заступником голови комісії став заступник міністра Валерій БІДНИЙ. Такж до складу комісії увійшли директор департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ Олег ЛЕВИЦЬКИЙ; в.о. директора департаменту розвитку медичної допомоги Микола ХОБЗЕЙ, начальник контрольно-ревізійного відділу Станіслав ТРУТ та інші.

З.МИТНИК зобов`язав комісію провести перевірку та, при необхідності, залучити до складу комісії відповідних фахівців, представників інших відомств та міністерств.

Зокрема, начальнику Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА Людмилі КАЧУРОВІЙ доручено забезпечити умови для роботи комісії.

Контроль за виконанням наказу міністр охорони здоров’я залишив за собою.