Надлишок кальцію провокує молочно-лужний синдром

Фахівці Університету Пенсільванії стверджують, що біологічно активні добавки (БАД), що містять кальцій, можуть мати несприятливу дію на здоров`я.

Надмірне вживання таких добавок здатне викликати у пацієнта розвиток молочно-лужного синдрому.

Даний синдром виник на початку 1900-х років, коли люди вживали велику кількість молочних продуктів у поєднанні з кальційвмісними антацидами, що використалися як ліки від виразок. Після широкого розповсюдження вітамінних добавок відсоток розповсюдження синдрому збільшився. Багато пацієнтів з синдромом в даний час потребують госпіталізації.

Автори дослідження Стенлі Гольдфарб і Емі Пател навіть рекомендують перейменувати синдром з молочно-лужного в кальцієво-лужний, оскільки, як вони відзначають, сьогодні він вже більше пов`язаний з кальцієм, ніж з молоком. Вони також пропонують як превентивні заходи обмежити споживання кальцію до 1,2 - 1,5 грам в добу.

focus.ua