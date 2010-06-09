ТОП-10 найбрудніших міст України

Держкомстат оприлюднив інформацію про кількість атмосферних викидів в містах України від стаціонарних джерел забруднення. Рейтинг найбрудніших міст України очолив Кривий Ріг (Дніпропетровська область). У ньому в 2009 році було 321,6 тис. тонн викидів шкідливих речовин, хоча в 2008 р. викидів було майже 450 тис. т.

Друге місце зайняв Маріуполь (Донецька область), в якому знаходяться такі металургійні гіганти, як ММК ім. Ілліча та "Азовсталь". У 2009 р. в Маріуполі екологію зіпсували 284 тис. тонн шкідливих речовин, що майже на 80 тис. тонн менше, ніж в попередньому році.

Замикає трійку лідерів брудних міст Бурштин (Івано-Франківська область), який в 2009 р. викинув 191 тис. тонн шкідливих речовин (у 2008 р. – 218,3 тис. т).

На четвертому місці Луганськ. У цьому місті минулого року було викинуто в повітря 150,4 тис. тонн шкідливих речовин. У 2008 р. викидів було на 25 тис. тонн більше.

На п`ятому місці – Зеленодольськ (Дніпропетровська обл.), в якому знаходиться Криворізька ТЕС. Минулого року в атмосферу було викинуто 133,6 тис. т (у 2008 р. – 146 тис. т).

Курахове з Донецької області розмістилося на шостому місці в рейтингу – викиди в атмосферу в 2009 р. тут склали 122 тис. тонн (у 2008 р. – 133 тис. т).

На сьомому місці – Дебальцеве (Донецька обл.), в якому викиди за 2009 рік навіть зросли. В атмосферу цього міста минулого року було викинуто 119,2 тис. тонн.

Далі – Дніпродзержинськ (Дніпропетровська обл.) з 110,8 тис. т викидів. У 2008 році в атмосферу цього міста було викинуто на 500 тонн шкідливих речовин менше.

На дев`ятому місці – Дніпропетровськ. Викиди в повітря в цьому обласному центрі минулого року склали 105,6 тис. тонн (у 2008 р. – 120,3 тис. т).

Замикає рейтинг ТОП-10 брудних міст Новий Світ (швидше за все, йдеться про місто в Донецькій області. – "Діло"). У його атмосферу минулого року було викинуто майже 105 тис. тонн шкідливих речовин (у 2008 р. – 98 тис. т).

Як повідомляє Держкомстат, минулого року підприємства України спрямували 512,7 млн. гривень на охорону атмосферного повітря і клімату. Завдяки цьому вдалося зменшити викиди в атмосферу 32,2 тис. тонн шкідливих речовин.

Одними з найбільших забруднювачів повітря називають автомобілі. Викиди автомобільного транспорту в атмосферу склали 2,3 млн. тонн шкідливих речовин.

delo.ua