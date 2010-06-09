Фізичні вправи для стегон позбавлять болю в колінах

Виконання зміцнювальних вправ для стегон двічі на тиждень протягом шести тижнів дуже ефективне для зменшення і навіть позбавлення від болю в колінах. До такого висновку прийшли американські фізіотерапевти Purdue University та Університету Індіани, перевіривши дію фізичних вправ на стегнах серед бігунів з больовими симптомами та травмами ніг різного ступеня.

Як правило, больові відчуття виникають після перенапруження або травми, коли тазостегнова кістка треться об задню ділянки колінної чашечки. Спочатку професійні спортсмени не помічають симптомів болю, але з кожним тренуванням вона стає все гострішою і, в кінцевому рахунку, може серйозно погіршити фізичну форму. Як пояснюють ортопеди, при такому стані хрящі в буквальному сенсі зношуються, нагадуючи про наслідки остеоартриту.

У ході експерименту пацієнти виконували фізичні вправи для роботи стегон по два рази на тиждень протягом 30-45 хвилин, присідаючи на одній нозі і займаючись з еспандером. Всі розроблені вправи можна виконувати в домашніх умовах. Зміцнення тазостегнових суглобів дозволило істотно знизити біль і в деяких випадках повністю позбавити бігунів від больових відчуттів в коліні.

ami-tass.ru