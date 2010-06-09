Дієта на 2 дні

У це важко повірити, але факт залишається фактом. Схуднути за 2 дні до побачення або вечірки дуже просто. Вам потрібно буде набратися терпіння, запастися деякими послаблюючими і вперед! Головне не переборщити. За два дні мінус 2 кг.

Перед сном: прийняти кілька послаблюючих пігулок, можна випити відвар сенни.

Наступні два дні харчуватися тільки кефіром (6–8 склянок). Якщо ви не любите цей кисло-молочний продукт, пропонуємо на вибір:

- 2 рисових дня: 250 г рису без масла і солі, 2–3 помідори або 2–3 ложки підсолодженого яблучного желе;

- 2 картопляних дні: харчуйтеся тільки картоплею, звареною в мундирі, без солі. 5–6 штук в день вам не пошкодять і не дуже набриднуть;

- 2 овочевих дня: щодня з`їдайте півтора кілограми сирих овочів (або тушкованих без масла).

І запам`ятаєте: це тільки 2 дні і не частіше, ніж через тиждень. Причому ця дієта протипоказана людям з хворими нирками і печінкою.

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